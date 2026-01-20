Балашиха, «Ку!»: приседающий чатланин в стиле «Кин-дза-дза» перепугал жителей

Комичный эпизод в подмосковной Балашихе обернулся серьезным поводом для обсуждения правил безопасности. Местный телеграм-канал опубликовал видео, на котором мужчина, предположительно находясь под воздействием психоактивных веществ, совершал действия, напоминающие поведение чатланина из фильма «Кин-дза-дза!». Однако, как поясняют специалисты, подобное зрелище — не повод для смеха, а четкий сигнал для вызова экстренных служб, пишет REGIONS .

Практическая ценность инцидента заключается в четком алгоритме действий для очевидцев. Психолог Марина Гринвальд акцентирует, что люди в состоянии сильного опьянения или психоза не осознают социальных норм и могут неожиданно проявить агрессию из-за страха или неверной интерпретации действий окружающих.

«Люди в сильном алкогольном или наркотическом состоянии, попросту не ощущают связи с реальностью и социальными нормами. Кроме этого, нужно понимать, что, помимо людей с зависимостями, есть люди, страдающие психическими расстройствами», — рассказала Гринвальд.

Основная рекомендация эксперта — немедленно дистанцироваться и позвонить по номеру 112 или 103, передав диспетчеру точное место и описание поведения человека. Попытки урезонить или снять забавное видео могут спровоцировать непредсказуемую реакцию.

Чатланин — это представитель «правящей» касты жителей планеты Плюк из комедийного фильма «Кин-дза-дза!». Отличить его от низшей касты (пацаков) можно только с помощью специального прибора-визатора, на котором при наведении на чатланина загорается оранжевая лампочка. В иерархии фильма чатлане обладают привилегиями: пацаки обязаны приседать перед ними, хлопать себя по щекам и кричать «Ку!». В массовой культуре образ чатланина связан с нелепыми ритуалами, ношением цветных штанов и фразой «Мама, мама, что я буду делать?», символизируя абсурдную иерархию и странные социальные нормы. Случай в Балашихе стал напоминанием о легендарном проекте.

