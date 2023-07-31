Балашиха вошла в пятерку лидеров среди городов России по числу патентов от жителей

Балашиха заняла пятое место среди российский городов по удельному числу заявок на регистрацию патентов. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

Авторы рейтинга посчитали, сколько изобретений регистрируют горожане, а также изучили соотношение патентов с общим числом населения. Так, на миллион жителей Балашихи приходится около двадцати шести таких заявок.

Лидером по удельному весу патентных заявок на общее число жителей стал Владимир. На второй строчке расположился Краснодар, на третьей — Иваново и на четвертой — Курск.

Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, география инноваций в стране неоднородна.

«По общему числу заявок ожидаемо лидируют две столицы и региональные центры: Казань, Екатеринбург и Новосибирск», — уточнил он.

Отмечается, что четверть всех заявок на патенты касается важнейших сфер, в том числе медицины, образования, транспорта и инфраструктуры. Всего в прошлом году россияне зарегистрировали почти двадцать семь тысяч патентов.

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