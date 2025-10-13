Балашихинцы создали альтернативную купюру 500 рублей с неожиданным персонажем

Историк и председатель балашихинского отделения Союза журналистов Подмосковья Алексей Галанин в разговоре с REGIONS объяснил , почему жители Балашихи предпочли Троицкий храм и портрет графа Петра Румянцева на 500-рублевую купюру.

Пока Центробанк перезапускает онлайн-голосование за дизайн новой 500-рублевой купюры после обнаруженных накруток, балашихинцы представили собственную версию банкноты. На их варианте изображены Троицкий храм и портрет графа Петра Румянцева-Задунайского — фигуры, напрямую связанной с историей округа.

Как пояснил историк Галанин, полководец долгие годы владел в Балашихе усадьбой Троицкое-Кайнарджи, получившей название в честь его победы в русско-турецкой войне по указу Екатерины Великой. Сохранившийся до наших дней Троицкий храм был построен самим Румянцевым.

Голосование за балашихинский дизайн проходит в телеграм-канале «В Балашихе|Все новости», однако эти результаты, конечно, не будут учтены Банком России, поскольку предложенный вариант не соответствует условиям официального конкурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску.

Тем временем ЦБ РФ пообещал установить новые условия голосования, которые исключат возможность недобросовестного влияния на результаты. Впрочем, это не мешает жителям подмосковного округа мечтать о собственном дизайне купюры и креативничать.

Ранее сообщалось, что скандальную скульптуру учительницы с торчащими сосками предложили нанести на 500-рублевку.