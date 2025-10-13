Скандальную скульптуру учительницы из Дзержинского предложили нанести на 500-рублевку

Бронзовая статуя молодой учительницы с торчащими сосками, установленная несколько дней назад неподалеку от корпуса «Успех» гимназии № 5 в Дзержинском, не перестает волновать общественность. Пользователи соцсетей предложили использовать ее изображение в качестве символа для обновленной купюры в 500 рублей, сообщил портал REGIONS.

По мнению горожан, именно эта композиция, изображающая педагога, сидящего на цифре «5», могла бы стать украшением новой банкноты.

«Эльвира Сахипзадовна, жители Люберец предложили решение, которое устроит всех участников ситуации», — написали жители Дзержинского, обращаясь к главе Центробанка Набиулиной.

Автор этой неоднозначной скульптуры — заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Александр Рожников. В интервью REGIONS он подчеркнул, что получает множество положительных отзывов о своей работе, добавив, что «граждане имеют право на свое личное мнение, которое может не совпадать с мнением большинства».

Ранее Центробанк отменил голосование по выбору символов для новых банкнот из-за зафиксированных случаев искусственной накрутки голосов за определенные объекты. Информация о новых сроках проведения голосования будет опубликована позже.