Балетная студия «Синяя птица» из Подольска получила престижное звание

Балетная студия «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» в Подольске удостоена почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества». С этим событием коллектив поздравил глава городского округа Григорий Артамонов.

В своем обращении Артамонов подчеркнул, что это признание на федеральном уровне является благодарностью за многолетний упорный труд, верность искусству и высокий профессионализм.

Балетную студию, в репертуар которой входят такие постановки, как «Щелкунчик» и «Фея кукол», возглавляет заслуженный работник культуры России Елена Морозова. Коллектив является неоднократным лауреатом и обладателем гран-при престижных конкурсов, а также регулярно выступает на крупных сценах страны.

Глава округа выразил благодарность педагогам, артистам и родителям воспитанников за их вклад в развитие культуры. Получение звания подтверждает статус «Синей птицы» как одного из ведущих творческих коллективов Подмосковья.

