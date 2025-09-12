Бали в огне и воде: пока одни эвакуируются, другие наслаждаются солнцем

Как сообщил портал TourDom, часть российских путешественников, отдыхающих на Бали, характеризуют обстановку, сложившуюся после сильных ливней и наводнений, как стабильную.

Отдыхающие из России утверждают, что на курорте установилась спокойная атмосфера и солнечная погода. Их времяпрепровождение в Нуса-Дуа они лаконично описывают как «плаваем, загораем». Однако, россияне, находящиеся в других частях индонезийского острова, таких как Кута, Убуд и Чангу, сообщают о затопленных улицах, уровень воды на которых доходил до пояса.

Одна из наших соотечественниц рассказала, что стихия затронула не только Денпасар, но и районы Семиньяк, Кута, Легиан и частично Убуд. Она добавила, что можно было видеть кошек, спасающихся на крышах, а спасатели эвакуировали людей и животных на моторных лодках. По ее словам, виллы были затоплены по пояс сточными водами, и они до сих пор находятся в эвакуации.

Ранее сообщалось, что наводнение в Индонезии не повлияет на поток туристов из России.