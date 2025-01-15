Балицкий назвал имя врио главы Энергодара

После того, как Эдуард Сеновоз ушел с поста главы Энергодара, его место займет его первый заместитель Максим Пухов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Глава региона сообщил, что в самое ближайшее время депутаты городского совета Энергодара рассмотрят заявление Сеновоза об уходе со своего поста главы администрации городского округа. Планируется, что врио главы станет Пухов, который до этого занимал должность первого заместителя Сеновоза.

«Максим Олегович опытный управленец, который многие годы посвятил развитию атомной энергетики в России», — указал он.

Балицкий также поблагодарил Сеновоза за всю ту работу, которую он проделал на своем посту. По его мнению, опыт и компетенции управленца и дальше будут служить России.

Ранее пресса уже сообщала об уходе Сеновоза. Он, по собственному утверждению, и дальше будет работать в «Росэнергоатоме». Сеновоз заявил, что решение об уходе не было для него легким.