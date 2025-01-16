Балицкий назвал массовым вбросом сообщения об эвакуации из Васильевского округа
Фото: [соцсети]
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий опроверг в своем Telegram-канале информацию о возможной эвакуации жителей Васильевского муниципального округа.
Руководитель региона отметил, что в районе в данный момент всё спокойно. Васильевка находится под надежной защитой систем противовоздушной обороны.
«Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских Телеграм-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа", — написал Балицкий.
Губернатор Запорожской области акцентировал внимание на том, что необходимо доверять только надёжным источникам информации. Он также отметил, что Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) стремится круглосуточно дестабилизировать ситуацию и вводить людей в заблуждение.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ намеревались устроить экологическую катастрофу в Азовском море.