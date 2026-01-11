Балканский циклон вызвал мощный шторм на побережье Крыма

По данным городской администрации, уровень волнения моря достиг четырех баллов, создавая опасные условия на набережных. Ситуацию усугубляют обильные осадки, выпавшие накануне: в регионе Ялты зафиксировано 27 миллиметров дождя, а на высокогорном плато Ай-Петри — 65 миллиметров, что повышает риск подъема уровня воды в реках.

Причиной такой жесткой непогоды стал так называемый Балканский циклон, о приближении которого ранее предупреждало МЧС Крыма. Все городские и экстренные службы полуострова переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные последствия стихии.

Подобные погодные явления требуют от жителей и туристов, находящихся на побережье, строгого соблюдения мер безопасности. В первую очередь, необходимо полностью избегать выхода на прибрежные скалы, пирсы и молы, где существует риск быть смытым внезапной высокой волной. Прогулки по набережной также сопряжены с опасностью из-за возможных шквалистых порывов ветра и забрызгивания.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок по горным трассам и дорогам у береговой линии, где вероятны подтопления, размыв полотна и падение деревьев. Крайне важно следить за официальными сообщениями МЧС и местных властей, которые могут оперативно информировать о перекрытии опасных участков или необходимости оставаться в помещениях.

