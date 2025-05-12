«Балконного» мошенника осудят за обман кузбассовцев

В Кузбассе перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве, которое затронуло интересы нескольких жителей региона. Об этом пишет VSE42.Ru.

Мужчина, работающий в Топках, заключил контракты на демонтаж и остекление балконов, однако свои обязательства не выполнил, оставив клиентов без обещанных услуг.

Согласно материалам дела, руководитель компании взял предоплату у двух клиентов, а третий полностью оплатил работу заранее. В общей сложности ущерб, причиненный заказчикам, составил 176 тысяч рублей. Несмотря на обещания завершить работы в течение двух месяцев, подрядчик ограничился лишь проведением замеров, постоянно откладывая выполнение заказа и вводя клиентов в заблуждение.

Сибиряки, столкнувшись с неисполнением обязательств, обратились в суд, а затем и в правоохранительные органы. В ходе расследования установили, что мужчина осознавал невозможность выполнения заказов из-за финансовых трудностей своей организации и нехватки специалистов. В своих показаниях он признался, что намеревался использовать полученные деньги для погашения долгов перед партнерами.

Генеральный директор сотрудничал со следствием и признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что клиенты обвинили автосалон в Москве в обмане.