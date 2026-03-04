В России утвердили новый ГОСТ для маникюра, сообщило РБК. Документ под номером Р 72319-2025 вступает в силу с 30 апреля 2026 года. Он устанавливает единые требования к услугам ногтевого сервиса и впервые регламентирует временные нормативы на основные процедуры.

Стандарт охватывает классический и аппаратный маникюр, педикюр, наращивание ногтей, снятие покрытия и спа-уход. Для каждой услуги прописаны примерные временные рамки.

Так, классический маникюр должен укладываться в 45-60 минут, аппаратный — в 40-70. На педикюр отводится от часа до полутора. Моделирование искусственных ногтей может занимать до 2,5 часа. Покрытие гель-лаком рассчитано на 15-25 минут, а снятие материала — не более 20 минут.

ГОСТ распространяется на салоны красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров. Документ носит рекомендательный характер, однако его соблюдение поможет избежать претензий со стороны клиентов и контролирующих органов.

При разработке внутренних регламентов мастера могут опираться на новые нормы, а также учитывать требования закона о защите прав потребителей и санитарные правила. Для работы по стандарту желательно иметь профильное образование или пройти профессиональную переподготовку.

Ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило стандарты внешнего вида для детских врачей.