Сотрудники правоохранительных органов задержали двух лиц по подозрению в вымогательстве денежных средств у участников специальной военной операции. Общая сумма требований составила ₽1,3 млн, сообщает ТАСС .

Первый инцидент произошел с ветераном СВО, проходящим лечение в медицинском учреждении после боевого ранения. Неизвестные потребовали у него ₽1 млн, угрожая принудительной высылкой из госпиталя и направлением в зону боевых действий.

Задержание подозреваемых произведено в момент передачи денежных средств. Операция проведена силами уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве при участии сотрудников УУР и УФСБ.

В ходе обысков изъяты банковские карты, электронные носители информации и два объекта, конструктивно схожих с огнестрельным оружием. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Установлен второй эпизод вымогательства ₽300 тыс. у другого пациента того же медицинского учреждения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ.

Задержанные арестованы. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Ранее политолог заявил, что Киев и Брюссель будут саботировать мирные инициативы.