Банда уголовников похитила жителя Новокузнецка ради его BMW

Ранее судимые мужчины обманом заставили сесть 44-летнего новокузнечанина в машину, где удерживали его силой и требовали передать дорогостоящий BMW. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на МВД по Кемеровской области – Кузбассу.

По словам мужчины, неизвестные удерживали его в машине, требуя отдать автомобиль стоимостью около миллиона рублей. Похитители требовали его написать расписку, где сказано, что машину отдали в счет долга в размере 200 000 рублей. Сам потерпевший отметил, что ни у кого денег не занимал.

Только когда сибиряк последовал инструкциям злоумышленников, они его отпустили и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители задержали семерых мужчин, которые были причастны к похищению. Под стражу забрали двоих 41 и 51 года, а остальным выдали подписку о невыезде. Вскоре нашли и украденную машину.

Двое ранее судимых новокузнечан из компании ответят по уголовным статьям о вымогательстве и похищении человека. Максимальное наказание может составить семь лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья оказался на скамье подсудимых за избиение знакомого до смерти.