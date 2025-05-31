Банда врачей из Владивостока продавала младенцев за границу
Банда врачей из Владивостока заработала на торговле детьми 53 млн руб.
Фото: [pxhere.com]
Во Владивостоке восемь врачей, работавших в частной клинике занимались торговлей новорожденными детьми.
Они оформляли поддельные документы о бесплодии клиентов, после чего под видом лечения выращивали эмбрионы. Новорожденных детей продавали иностранцам.
Незаконной деятельностью медики занимались с 2018 года. За это время им удалось заработать 53 млн руб., сообщает телеграм-канал SHOT.
В отношении врачей возбуждено уголовное дело. Врачи задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Суд рассмотрит дело в ближайшее время и определит меру наказания.
Ранее сообщалось о том, что врач из Надыма получил приговор за подделку больничных.