Банда врачей из Владивостока продавала младенцев за границу

Во Владивостоке восемь врачей, работавших в частной клинике занимались торговлей новорожденными детьми.

Они оформляли поддельные документы о бесплодии клиентов, после чего под видом лечения выращивали эмбрионы. Новорожденных детей продавали иностранцам.

Незаконной деятельностью медики занимались с 2018 года. За это время им удалось заработать 53 млн руб., сообщает телеграм-канал SHOT.

В отношении врачей возбуждено уголовное дело. Врачи задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Суд рассмотрит дело в ближайшее время и определит меру наказания.

Ранее сообщалось о том, что врач из Надыма получил приговор за подделку больничных.