Врач из Надыма получил приговор за подделку больничных

Суд Надыма вынес приговор местному врачу, который систематически подделывал больничные листы. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Медик признан виновным в четырех случаях коммерческого подкупа и трех эпизодах подделки документов. Следствие установило, что в 2023 году врач оформлял фиктивные листы нетрудоспособности здоровым людям, нанося ущерб работодателям и бюджету.

В качестве наказания суд назначил виновнику штраф в 700 тысяч рублей и восемь месяцев ограничения свободы. Дополнительно врач лишен права участвовать в экспертизе нетрудоспособности в течение двух лет.

Параллельно в Новом Уренгое завершилось аналогичное дело против экс-сотрудника ГИБДД, который брал взятки за незаконную выдачу водительских прав.

Ранее сообщалось, что врача осудили за спасение пациентки в Тамбове.