Бандиты в париках и платьях пытались сбежать из бразильской тюрьмы

Двое бразильских заключенных предприняли попытку к побегу из тюрьмы в женской одежде и париках. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило издание G1.

Сбежать пытались Франсиско Атила да Силва и Карлос Антониу да Силва Оливейра, заключенные тюрьмы муниципалитета Итайтинга, штата Сеара. Бегство было запланировано на 11 августа — день для визитов родственников. Бандиты замаскировались под женщин и попытались покинуть тюрьму вместе с посетителями.

Заключенных узнали охранники и вернули по стражу, теперь беглецам грозит дополнительное наказание.

Мужчины осуждены сразу по нескольким статьям, среди них торговля наркотиками, грабежи и действие в преступной группировке.

Ранее сообщалось о том, что побег из России не спасет осужденных от наказания. Соответствующий законопроект внес депутат Госдумы Василий Пискарев. Поправка к статье 458 уголовно-процессуального кодекса РФ поможет привлечь к ответственности всех россиян не зависимо от того, где они находятся.