Побег за границу не спасет россиян от ответственности

В Госдуму внесен законопроект о преследовании россиян, сбежавших от ответственности за границу, сообщает Lenta.ru .

Как пояснил депутат Госдумы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, новый законопроект внесет поправку в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса РФ о привлечении к ответственности скрывающихся за рубежом граждан России.

В законопроекте предлагается наделить Генпрокуратуру правом на отправку в иностранные государства материалов дел бежавших преступников для привлечения их к ответственности.

Парламентарий подчеркнул, что нарушившие закон россияне должны нести ответственность за свои деяния, где бы они ни находились.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об ужесточении мер контроля по отношению к нелегальным мигрантам, находящимся в состоянии высылки из России. Их хотят ограничить в ряде прав и свобод, а также наделить органы внутренних дел расширенными полномочиями в отношении нелегально находившихся на территории Российской Федерации лиц.