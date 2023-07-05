«Банк горел — кредит гасился»: мужчина поджег отделение Сбера по указанию телефонного мошенника

По данным издания, мужчину зовут Владимир Резаев. Вечером четвертого июля он бросил бутылку с зажигательной смесью в двери отделения Сбербанка на Красноармейской улице. Очевидцы задержали нарушителя и передали прибывшим полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов узнали у 54-летнего Владимира о целях совершенных действий. Оказалось, что мужчина действовал по командам, которые отдавали мошенники. Злоумышленникам удалось убедить его в том, что так он помогает в поимке преступников.

«То фейерверки запустят в помещении банка, то поджечь пытаются. Некоторые люди настолько отупели, что ведутся на совершенно идиотские разводы от звонилок»; «Логика простая. Банк горел — кредит гасился»; «С мошенниками нужно срочно бороться. Иначе они скоро начнут убивать руками таких дебилов», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил зажженные петарды в отделение банка в Химках.