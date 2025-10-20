Банк оформил кредит на утерянный паспорт екатеринбуржца

Екатеринбуржец Артем столкнулся с тревожной ситуацией, когда случайно обнаружил в своем кредитном досье несуществующий займ. Выяснилось, что финансовое учреждение выдало кредит по его аннулированному паспорту, который мужчина потерял несколькими месяцами ранее, сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел 5 сентября, когда горожанин зашел в мобильное приложение своего банка и с удивлением обнаружил информацию о незнакомом кредитном обязательстве.

Для прояснения обстоятельств он запросил свою кредитную историю, которая показала, что в сентябре 2024 года на его имя был оформлен заем на 200 тыс. руб. в Альфа-Банке. Примечательно, что Артем не пользовался услугами этой кредитной организации с 2017 года.

«Кредит был оформлен на паспорт, который я потерял в июле 2024 года. В день утери я обратился в полицию, и документ аннулировали. Получается, что кредит оформили на несуществующий документ», — пояснил Артем.

Попытка решить вопрос напрямую через отделение банка не увенчалась успехом — сотрудники не предоставили кредитный договор, ограничившись составлением официального обращения. Ответ от финансовой организации поступил только спустя полтора месяца, в течение которых заемщик испытывал серьезное беспокойство о своей кредитной репутации.

В официальном ответе банка сообщалось: «Договор действительно оформили не вы. Задолженность по договору списали, а сам договор закрыли. Также отправили корректировку в бюро кредитных историй — все произошедшее никак на ней не скажется».

В пресс-службе банка отказались от комментариев по данному инциденту, сославшись на то, что проблема уже разрешена.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предпринимателям выдали почти 70 льготных микрозаймов.