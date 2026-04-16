Спустя год вскрылись новые подробности скандального дела рабовладельцев из Кузбасса

Ровно год прошел с момента, когда история о гаражном рабстве в Новокузнецке потрясла страну. Тогда спасали людей из подвала, где их держали годами. Теперь выяснилось: жертв было больше, а сроки преступлений растянулись на 13 лет. Дело трех родственников-уроженцев Азербайджана обрастает новыми эпизодами и готовится к передаче в суд.

Как стало известно VSE42.Ru от информированного источника, за минувший год следствию удалось найти еще четырех потерпевших. Изначально речь шла о девяти рабах, теперь их уже тринадцать. Цифра продолжает расти. Все эти люди, по версии следствия, с 2012 по 2025 год незаконно удерживались в неволе и работали на свалках, собирая металл.

Начало этой истории выглядит как сценарий фильма ужасов. В январе прошлого года в Кузбассе пропал мужчина. А затем в полицию пришла женщина с шокирующим заявлением: ее и группу мужчин силой держат в гараже, избивают и заставляют работать. Силовики взяли штурмом помещение на улице Сосновской в Новокузнецке. В подвале на приусадебном участке обнаружили восемь человек. Большинство из них были бездомными — именно их обычно выбирали в качестве добычи.

С тех пор в СМИ и соцсетях появились подробности, от которых стынет кровь. По словам потерпевших, которые ранее озвучивал ТАСС, «хозяева» наказывали за попытки бегства с особой жестокостью. Один из пленителей мучил людей электрическим проводом, оставляя шрамы на всю жизнь. В показаниях одного из спасенных говорится, что изверг сломал об него шесть черенков от лопат. Жертв морили голодом, избивали, в том числе женщину, и кормили только за отработанные часы или даже за алкоголь. Некоторые СМИ сообщали, что трое человек в этом плену не выжили.

Сначала шокирующим оказался даже не сам факт рабства, а реакция правоохранителей. Мигрантов не стали арестовывать, что вызвало волну возмущения в обществе. Депутат Госдумы Михаил Матвеев тогда публично возмутился невероятной влиятельностью азербайджанской диаспоры в России, спросив, откуда такие привилегии и где смотрит прокуратура. Только после вмешательства председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина троих мужчин — отца, брата и сына в возрасте от 24 до 48 лет — арестовали.

Глава семейства до сих пор отрицает вину. По его словам, он не пленил рабов, а просто давал людям работу, и те якобы могли уйти в любой момент. Потерпевшие же рисуют другую картину. Освобожденная женщина рассказывала, что мужчина запрещал родне избивать работников, но этот запрет никто не соблюдал. А когда она угрожала вызвать полицию, пленители отвечали, что не боятся никого, кроме Аллаха.

Позже выяснились идеологические мотивы. По данным источника Mash Siberia, все трое оказались сторонниками ультраправой националистической организации «Бозкурт» («Серые волки»), которая запрещена в Азербайджане, Казахстане и Франции. Эта группировка продвигает пантюркизм — идею объединения всех тюркских народов. За плечами «Серых волков» крупнейшие теракты: бойня на площади Таксим в Стамбуле, где погибли более 30 человек, резня на площади Беязыт и побоище в Кахраманмараше, унесшее жизни более сотни людей.

Самый молодой из арестантов — 24-летний сын, который, по версии следствия, заманивал людей в рабство. В своих соцсетях он открыто пропагандировал это объединение. Один из постов он сопроводил надписью «stop russia», заменив букву «o» на изображение кровавой ладони. В суде сторона обвинения также сообщала, что другие родственники подозреваемых покинули Россию и теперь могут оказывать давление на свидетелей.

Финал этой истории пока не написан. Арестанты ожидают суда в СИЗО. По словам источника VSE42.Ru, люди, которые долгие годы держали кузбассовцев в рабстве, за решеткой «ведут себя хорошо и прекрасно себя чувствуют». Дело с новыми эпизодами и 13 потерпевшими скоро будет передано в суд.

