Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

Инспекция, проведенная Росгвардией, выявила нарушения в одном из зданий регулятора. Это и стало основанием для судебного заключения.

Центробанк был признан виновным по ст. 20.10 КоАП РФ. Хотя сумма штрафа не была озвучена, для юридических лиц она составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Уточняется, что в ходе проверок, проведенных в ноябре 2023 года и апреле 2024 года, инспекторы зафиксировали нарушения правил хранения боевого оружия в оружейной комнате Межрегионального центра безопасности Банка России. В документах по этому делу отмечается, что там были найдены боевые пистолеты, принадлежащие службе безопасности Сбербанка и ООО ЧОП «Регион профи».

Тем не менее Банк России не согласен с обвинениями и не считает себя виновным. Представители регулятора утверждают, что у них есть разрешение на хранение и использование оружия, выданное в ноябре 2023 года. Также в ЦБ пояснили, что указанные в проверках боевые пистолеты хранились в учреждении не более двух часов, пока инкассаторы Сбербанка находились на месте.

В ответ на решение суда Банк России подал апелляционную жалобу.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%.