Банк России отменил голосование по выбору символа для новой купюры в 500 рублей

Банк России принял решение отменить голосование по выбору символа для новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом официально сообщили представители регулятора.

Причиной отмены стали многочисленные попытки искусственного увеличения голосов за определенные варианты дизайна купюры с использованием технических средств, уточнили в ЦБ.

Ранее чеченский министр Ахмед Дудаев поддержал петицию к Путину по голосованию за символ банкноты в 500 рублей. В тексте петиции выражается обеспокоенность по поводу возможных нарушений в ходе голосования.