В Чечне предложили петицию Путину по голосованию за новый символ банкноты в 500 рублей

«Если ЦБ допустит, чтобы на новой купюре оказался символ, победивший не честностью, а деньгами и ненавистью, — это будет удар по самой идее многонациональной России. Это станет не просто позором для конкурса — это станет тревожным сигналом для всей страны», — говорится в тексте петиции.