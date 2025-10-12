В Чечне предложили петицию Путину по голосованию за новый символ банкноты в 500 рублей
Дудаев поддержал петицию к Путину по голосованию за символ банкноты в 500 рублей
Информационное агентство «Чечня Сегодня» сообщило о начале сбора подписей под петицией, адресованной президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в связи с итогами голосования за новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал поддержать петицию в своем телеграм-канале.
В тексте петиции выражается обеспокоенность по поводу возможных нарушений в ходе голосования. Авторы документа указывают на признаки «нечестного» голосования, включая «купленные голоса», «накрутку» в пользу «определенного варианта» дизайна купюры и, по их мнению, «молчаливое согласие» со стороны Центробанка. Общественники призывают к восстановлению справедливого народного и беспристрастного голосования.
«Если ЦБ допустит, чтобы на новой купюре оказался символ, победивший не честностью, а деньгами и ненавистью, — это будет удар по самой идее многонациональной России. Это станет не просто позором для конкурса — это станет тревожным сигналом для всей страны», — говорится в тексте петиции.
Ранее чеченский министр Дудаев раскритиковал ЦБ из-за голосования по новой банкноте.