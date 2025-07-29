Банки блокируют счета россиян: как защитить свои деньги

Банки массово блокируют счета россиян, в результате чего клиенты лишаются доступа к деньгам на месяцы. Об этом сообщают «Известия».

Действия кредитных организаций имеют под собой объективные основания. Дело в том, что финансирование терроризма и экстремизма не прекращается, для чего злоумышленники используют все более изощренные и завуалированные формы, подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Чаще всего банки блокируют счета на основании 115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием средств. Также под ограничения часто попадают основные счета граждан, причем иногда клиенты не могут вывести свои сбережения или пенсию.

Цель блокировок — борьба с мошенниками, которые отмывают доходы и финансируют терроризм, и с дропперами, отметили в Центробанке.

Из-за роста числа подозрительных транзакций процесс разблокировки средств затягивается. Банки тщательно изучают операции, связанные с ограничениями, и запрашивают у клиентов документы о происхождении средств.

Ранее сообщалось о том, что в России упала ставка по вкладам после решения Центробанка.