Банки ловят «подозрительных» по одному признаку: как не оказаться в черном списке

Банковские организации в России начали чаще приостанавливать переводы между личными счетами клиентов. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина в комментарии агентству « Прайм ».

По словам эксперта, автоматизированные системы финансового мониторинга фиксируют операции, которые могут содержать признаки анонимности или выглядят нетипично. Под подозрение попадают частые переводы на новые реквизиты, дробление значительных сумм на множество мелких транзакций, поступления от неизвестных отправителей, а также резкий вывод крупных средств после длительного накопления.

В случае обнаружения подобных операций банк обязан запросить подтверждение источника денег и временно остановить перевод. Клиенту необходимо предоставить документы, которые объясняют происхождение средств.

Чтобы не создавать риск блокировки, Бочкина рекомендует избегать многочисленных мелких переводов самому себе, не совершать транзакции без понятного назначения и заранее предупреждать банк о крупном переводе.

