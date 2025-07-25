Банки могут изменить проценты по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эксклюзивном комментарии Общественной службе новостей объяснил , какие последствия будет иметь для рынка недвижимости снижение ключевой ставки в РФ.

Центробанк вновь снизил ключевую ставку — теперь до 18% годовых. Это второе понижение за последние месяцы, и, по прогнозам регулятора, в 2025 году ставка может достичь 12-13%.

По оценке эксперта Апрелева, банки оперативно отреагируют на решение ЦБ, снизив ипотечные ставки до 20%. Это немного оживит рынок недвижимости, вызовет больше интереса к кредитованию.

«Поэтому, наверное, интерес к прощупыванию повысится, причем, скорее всего, уже в конце августа — начале сентября. Но это не увеличит реальное количество сделок и не вернет реальный объем спроса, особенно если мы рассматриваем сделки с использованием ипотеки», — продолжает специалист.

Сейчас большинство потенциальных заемщиков занимают выжидательную позицию. Многие предпочитают держать средства на депозитах, дожидаясь более благоприятных условий для входа на рынок.

Также для застройщиков снижение ставки — однозначно хорошая новость, отмечает эксперт. Уменьшение стоимости заемных средств позволит им снизить издержки, активнее развивать новые проекты и проявлять гибкость в ценообразовании. Это может привести к увеличению предложения на первичном рынке и постепенному переформатированию спроса.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему в стране так важно снижать ключевую ставку медленно.