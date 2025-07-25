Набиуллина объяснила, почему ключевую ставку снижают медленно

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка будет снижаться осторожно, чтобы не спровоцировать новый виток инфляции. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика остается главным инструментом сдерживания роста цен. Об этом сообщает ТАСС.

Центробанк не намерен резко снижать ключевую ставку, несмотря на давление со стороны рынка. Как отметила Эльвира Набиуллина, подобные шаги могли бы нанести экономике больше вреда, чем пользы. На последнем заседании совета директоров ЦБ рассматривал варианты снижения ставки на 100–200 базисных пунктов, но окончательное решение пока не принято.

Глава регулятора подчеркнула, что текущая политика уже дала результаты: инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту. Однако для закрепления эффекта необходимо сохранять жесткие меры в течение длительного времени.

Среди других важных заявлений Набиуллиной — прогноз по ипотеке. По ее словам, темпы роста кредитования в этом сегменте уже не будут такими высокими, как в последние два года, поскольку рынок перегрет. Кроме того, глава ЦБ опровергла слухи о возможном обращении крупных банков за господдержкой, назвав их необоснованными.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк снизил ставку до 18% годовых.