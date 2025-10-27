Банки перестанут списывать деньги за «забытые» онлайн-подписки

С 1 марта 2026 года вступят в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», запрещающие автоматическое продление платных подписок и списание средств без подтверждения клиента. Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский пояснил, что поправки направлены на решение проблемы «забытых подписок», передает « РГ ».

Согласно изменениям, интернет-сервисы больше не смогут удерживать оплату за подписку, если пользователь отозвал согласие на использование данных своей банковской карты. Часто пользователи оформляют бесплатный пробный период, после чего сервисы продолжают списывать средства без уведомления клиента.

Теперь компании будут обязаны прекращать обслуживание по первому запросу потребителя, включая электронное обращение. Клиент также сможет самостоятельно удалить банковскую карту из личного кабинета, что будет считаться официальным отказом от услуги.

Сервисы не вправе будут использовать ранее полученные платежные реквизиты после получения отказа. По словам Хаминского, новая норма призвана защитить граждан от недобросовестных практик и скрытых платежей, о которых часто поступают жалобы в контролирующие органы.

Ранее закон против скручивания пробега назвали избыточным.