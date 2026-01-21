Банки затянули гайки: ужесточение кредитных правил задушило российский авторынок

Российские автодилеры представили прогноз продаж новых легковых автомобилей на январь 2026 года. По оценкам экспертов, основанным на данных первых двух недель месяца, общий объем продаж может составить 80-85 тысяч единиц. Об этом сообщает tarantas.news.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что ключевыми факторами, повлиявшими на рынок, стали рост стоимости автомобилей из-за увеличения ставок НДС и утилизационного сбора, а также отсутствие крупных складских запасов у производителей. В предыдущем году наличие избыточных запасов стимулировало дилеров к предоставлению скидок, что поддерживало спрос.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий также констатировал снижение активности покупателей в начале января, связав это с традиционным периодом отдыха населения. Он добавил, что текущий уровень цен на автомобили и условия кредитования, включая ужесточение требований банков, являются сдерживающими факторами для рынка. По его мнению, при существующей поддержке со стороны дистрибьюторов дилерам будет сложно превысить планку в 75-80 тысяч проданных машин за месяц.

