Банкиры против народа: как депозиты толкают вверх цены на жилье

Российский рынок вторичной недвижимости демонстрирует умеренный рост цен в преддверии декабря. Согласно данным аналитических агентств, стоимость квадратного метра в массовом сегменте увеличивается на 1–2% в месячном выражении, пишет Life.ru.

Основным фактором ценовой динамики остается дефицит ликвидных предложений при сохраняющемся спросе. Наибольший рост отмечается в сегменте качественных квартир с ремонтом в удачных локациях.

Эксперты связывают оживление рынка с завершением действия депозитов, открытых ранее под высокие ставки. Часть покупателей активизировалась в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

В бюджетном сегменте цены демонстрируют стабильность с возможной незначительной коррекцией. Премиальный сегмент показывает рост на 2–3% для эксклюзивных объектов при сохранении покупательского интереса.

Ожидается, что в декабре рыночная активность несколько снизится due to сезонного фактора, однако текущие ценовые тренды сохранятся.

