Банкиры против народа: как депозиты толкают вверх цены на жилье

Рынок жилья готовится к декабрьскому ценовому маневру на фоне спроса
Фото: [Новые дома на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф]
Российский рынок вторичной недвижимости демонстрирует умеренный рост цен в преддверии декабря. Согласно данным аналитических агентств, стоимость квадратного метра в массовом сегменте увеличивается на 1–2% в месячном выражении, пишет Life.ru.
Основным фактором ценовой динамики остается дефицит ликвидных предложений при сохраняющемся спросе. Наибольший рост отмечается в сегменте качественных квартир с ремонтом в удачных локациях.
Эксперты связывают оживление рынка с завершением действия депозитов, открытых ранее под высокие ставки. Часть покупателей активизировалась в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.
В бюджетном сегменте цены демонстрируют стабильность с возможной незначительной коррекцией. Премиальный сегмент показывает рост на 2–3% для эксклюзивных объектов при сохранении покупательского интереса.
Ожидается, что в декабре рыночная активность несколько снизится due to сезонного фактора, однако текущие ценовые тренды сохранятся.
