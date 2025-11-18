Банковские алгоритмы могут случайно останавливать переводы все большему числу клиентов

В 2026 году каждый 20-й клиент российских банков может столкнуться с ошибочным ограничением переводов. Об этом спрогнозировала для « Газеты.ру » кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова. Рост чувствительности автоматизированных систем приведет к увеличению ложных срабатываний, которые могут охватить 5–7% пользователей.

Она указала, что под блокировки обычно попадают крупные или повторяющиеся операции. При остановке перевода гражданам рекомендуется оперативно связаться с банком, подтвердить источник дохода, назначение платежа и предоставить необходимые документы. Казова уточнила, что после проверки данных разблокировка счета занимает от нескольких часов до нескольких рабочих дней.

Экономист отметила, что такие меры не следует воспринимать как усиление надзора. По ее словам, корректировка алгоритмов направлена на формирование новой системы финансовой безопасности.

Ранее сообщалось, что в российских городах произошел массовый сбой мобильного интернета.