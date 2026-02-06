Банкроты на трассе: как компании-неудачники довели ситуацию на М-7 до критической точки

Федеральное казенное учреждение «Упрдор „Москва — Нижний Новгород“» в одностороннем порядке прекратило сотрудничество с подрядчиком, не обеспечившим уборку снега на трассе М-7 во Владимирской области. Поводом стало парализующее движение многокилометровое скопление транспорта, образовавшееся из-за непогоды, пишет ВГТРК Владимир.

Проверка, инициированная прокуратурой, выявила системные проблемы. Генеральный подрядчик, компания «Союз Автодор», перепоручила работы местному субподрядчику — АО «ДЭП-7». Как выяснилось, последний оказался не готов к масштабам зимних осадков. На его базе была обнаружена простаивающая уборочная техника, включая комбинированные дорожные машины и тракторы, часть из которых требовала ремонта.

Представители субподрядчика заявили, что при планировании работ рассчитывали на повторение аномально малоснежной зимы предыдущих лет, что привело к нехватке финансов даже на зарплаты и запчасти. При этом генподрядчик, как оказалось, не получал от «ДЭП-7» оперативной информации о срыве работ.

Учитывая финансовую несостоятельность обеих организаций, на которые уже поданы иски о банкротстве, заказчик принял решение о расторжении контракта. Для ликвидации последствий и содержания трассы до мая срочно привлечена другая владимирская компания — «ВСК», техника которой уже приступила к расчистке магистрали.

