Бар «Молодость» в Москве убрал из меню круассаны и коньяк в поддержку Дурова

Уральский бар «Молодость», вернее, его московский филиал на Тверской улице в центре столицы, грудью встал на защиту задержанного на выходных в Париже российского предпринимателя и сооснователя Telegram Павла Дурова, пишет «Москвич Mag».

В частности, заведением было принято решение на неопределенный срок убрать из ассортимента бара круассаны, булочки-бриоши, а также французский коньяк. Последний, причем, заменят на отечественный. Кроме того, в злачном месте для посетителей появится алкогольный коктейль с названием Tour de France, Russian Hooligans («Тур де Франс, русские хулиганы»).

«Хоть Паша и не с Урала, но бар „Молодость“ не может пройти мимо такого беззакония и вводит ответные международные санкции!» — приводит «Москвич Mag» слова пиарщика бара Михаила Пухова.

24 августа в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием. Россиянину предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее Дуров признался жардармам в полиции, что якобы специально прилетел в Париж для встрнечи за ужином с французским президентом Эммануэлем Макроном. Елисейский дворец предпочел сразу же откреститься от заявления предпринимателя.