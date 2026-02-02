Барабан, подарки и задор: ансамбль «Лоскуток» из Подольска заставил Якубовича дирижировать

Знаменитое капитал-шоу «Поле Чудес» на этот раз устроило для зрителей неожиданный музыкальный сюрприз. Как пишет REGIONS , в роли артистов для музыкальной паузы выступил фольклорный ансамбль «Лоскуток» из подмосковного Подольска.

Их задорное исполнение народной песни «Вдоль по улице, улице широкой» так впечатлило ведущего Леонида Якубовича, что он не удержался и взял на себя роль импровизированного дирижера.

Коллектив Дома культуры имени 1 Мая уже более десяти лет работает в Подольске, делая акцент на сохранении исконных народных традиций. В репертуаре ансамбля — песни разных регионов России. Для артистов выступление на федеральном телевидении стало значимым событием.

«Мы давно хотели выступить на телевидении, а „Поле чудес“ смотрят и любят все наши участники. Чтобы попасть на передачу, заполнили заявку на официальном сайте телеканала», — процитировали Викторию Крючкову в пресс-службе администрации Подольска.

Именно она создала аранжировку для песни, которая прозвучала в эфире. Живое и энергичное выступление подольчан не только украсило программу, но и вызвало непосредственную реакцию ведущего. Спонтанное дирижирование Якубовича стало яркой и теплой точкой в этом телевизионном дебюте, показав, что народное творчество способно найти отклик даже в самой развлекательной программе.

Ранее сообщалось, что боец и пауэрлифтер из Сибири борются за приз в 10 млн рублей на популярном шоу.