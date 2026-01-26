Сибиряки на федеральном ТВ: боец и пауэрлифтер борются за приз в 10 млн рублей

Два спортсмена из Кемеровской области вышли на федеральный телевизионный ринг в новом сезоне шоу «Титаны. Битва сезонов» на канале ТНТ, сообщает VSE42.Ru .

Боец ММА Евгений Ушаков и пауэрлифтер Иван Добрынин вошли в число 111 участников, которые поборются за главный приз в размере 10 млн рублей. Первый выпуск проекта уже определил первых отсеянных, но представители Кузбасса успешно преодолели стартовый барьер.

Премьерный эфир сразу задал высокую планку, обрушив на титанов первое испытание — «Бесконечную тягу». Суть задачи заключалась в непрерывном подъеме груза, составляющего 30% от массы тела для мужчин и 25% для женщин, на высоту собственного роста.

Результаты оказались неожиданными: по данным пресс-службы телеканала, женщины в целом справились с испытанием значительно лучше мужчин.

«Резко все тело отказало и я упал. Как так? Не понимаю», – делится Евгений Ушаков.

По итогам первого выпуска шоу покинули 12 атлетов, показавших самый слабый результат. Кузбассовцы в этот черный список не вошли, продолжив борьбу за многомиллионный выигрыш.

