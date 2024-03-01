Барабанщик из Москвы Виктор «Электроник» Волков установил мировой рекорд

Москвич Виктор Волков рассказал gazetametro.ru , как ему удалось установить рекордное достижение по двойным ударам в бас-бочку во время прыжка.

Виктор Волков получил прозвище «Электроник» благодаря своей активности и неугомонности. Помимо музыки, он содержит семью, растит пятерых детей, а также работает товарным оператором на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Однако музыка была и остается главным пристрастием москвича. Он создал свою рок-группу, выступал в разных российских городах, а также стал барабанщиком-рекордсменом.

В конце 2023 года Виктор оказался в списке Международной книги рекордов «Интеррекорд» и был внесен в Реестр рекордов России. Достичь этого удалось благодаря музыкальным навыкам и физическим трюкам: Волков совершил наибольшее количество чередующихся прыжков с ударами по бас-барабану ногами, стоя за ударной установкой. Сделал он это лишь за 1 минуту (129 ударов).

Metro стала свидетелем репетиции и повторения рекорда музыканта, который еще не рисковал совершить никто в мире.

«Самое сложное было зафиксировать рекорд. Для этого нужно было решить технические вопросы: как наложить тайминг, какие нужны ракурсы. На это ушло три-четыре месяца, а все отснял я примерно за 4 часа», - рассказал барабанщик.

Гостям студии Виктор показал, как исполняет соло с попеременными двойными ударами, чем удивил многих. Опять же, и этот трюк не повторял еще никто на планете.

Ранее сообщалось, что в Кении погиб сильнейший марафонец мира.