Бармена нашли мертвым после фестиваля электронной музыки в Калужской области

Согласно одной из версий произошедшего, инцидент произошел во время афтерпати фестиваля электронной музыки под Калугой – в деревне Никола-Ленивец. В ночь с 19 на 20 августа 34-летний Руслан Досаев хотел познакомиться с девушкой, но ее парень начал драку. Затем к потасовке подключились еще три человека, которые избили мужчину, повалили его на землю и связали.

Также существует версия о том, что Досаев неадекватно вел себя с посетителями – за это он и был повязан. После этого мужчина потерял сознание и умер на месте. Его тело было доставлено в морг. На нем не обнаружено серьезных травм. Вероятно, причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее пьяный мужчина в цветочном магазине молотком избил парня за отказ в рукопожатии.