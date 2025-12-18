Барщевский и Долина: политолог связал отставку чиновника со скандалом вокруг певицы

Внезапное решение Михаила Барщевского покинуть пост представителя правительства в Конституционном суде могло быть вызвано разрастающимся скандалом вокруг певицы Ларисы Долиной. К такому выводу пришел политолог Георгий Бовт, указавший на юридические связи адвокатов артистки с экс-чиновником в личном телеграм-канале.

Подлинные причины неожиданной отставки Михаила Барщевского с высокой должности в Конституционном суде остаются неофициальными, но в экспертном сообществе уже строятся предположения. Политолог Георгий Бовт выдвинул версию, связывающую уход известного юриста с громким «делом Ларисы Долиной».

Эксперт обратил внимание на юридическое представительство певицы. Ее интересы в суде по нашумевшему квартирному спору защищает адвокат Мария Пухова, которая работает в коллегии «Барщевский и партнеры». Основателем этой фирмы является сам Михаил Барщевский. По мнению политолога, такое совпадение вряд ли случайно.

Бовт также предположил, что интересы Долиной могли лоббироваться на очень высоком уровне. Это заявление появилось сразу после решения Верховного суда пересмотреть дело артистки, что всколыхнуло общественность. Отставка Барщевского, последовавшая вскоре за этим решением, дала аналитикам повод искать между событиями причинно-следственную связь. В правительстве и Конституционном суде официальных комментариев по поводу данной версии не давали, что оставляет пространство для новых домыслов.

Ранее была названа главная причина, из-за которой певицу оставили без жилья.