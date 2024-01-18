Басков признался, что отменил свадьбу и выбрал свой формат отношений с женщинами

Золотой голос России Николай Басков поделился подробностями о своей личной жизни и рассказал, какие женщины его привлекают больше всего, пишет издание «Утро.ру» .

В последнем интервью с Арманом Давлетьяровым артист раскрыл некоторые подробности о своей личной жизни. Известно, что Басков не связал себя ни с кем повторно и не особо афиширует романы. Для поклонников он всегда сохраняет образ холостого блондина.

47-летний артист признался, что когда-то сбежал из серьезных отношений, потому что женщина стала проверять его на прочность и проявлять глупость. Последнее он не переносит в спутницах. Спустя ряда попыток Басков понял: ему не нужен брак, он желает иметь больше личного пространства.

«Сейчас я не готов к тому, чтобы жить в одном доме с кем-то. Я привык жить один. И гостевой брак меня совершенно устраивает», — рассказал артист.

Басков отметил, что быстро влюбляется и загорается новыми отношениями, но столь же стремительно и теряет интерес. В этом случае он просто прерывает общение. По его словам, проблема в самих женщинах, которые не умеют поддерживать его «огонь».

Напомним, что в 2008 году Николай Басков разорвал брак с дочерью своего продюсера Бориса Шпигеля. Девушка подарила артисту сына Бронислава, которого певец давно не видел: мать увезла наследника за границу и запретила любые контакты.

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