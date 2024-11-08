Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев

Басманный суд Москвы вынес решение о блокировке сайта, публикующего анонсы встреч представителей ЛГБ*-сообщества. Суд признал информацию, размещенную на ресурсе, запрещенной и экстремистской, передает РИА Новости.

В ходе мониторинга интернет-пространства Межрайонная прокуратура выявила факты пропаганды ЛГБТ*. По ее данным, несколько сайтов распространяли анонсы мероприятий, проводимых для геев в Москве, что стало основанием для обращения прокурора в суд с иском о признании информации запрещенной. Прокурор настаивал на необходимости внесения данных ресурсов в реестр запрещенных сайтов.

Суд установил, что владельцы сайтов не предприняли достаточных мер для защиты несовершеннолетних от доступа к информации, которая, по мнению властей, может нанести вред. Указанные действия нарушают нормы статьи 6.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Таки образом, заблокировать соответствующие сайты обязан Роскомнадзор.

В ноябре 2023 года Верховный суд России завершил процесс включения ЛГБТ* и его структурных подразделений в список террористических и экстремистских организаций.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил крах попыток Запада приобщить Грузию к ЛГБТ*.

*Международное движение, признанное на территории РФ экстремистским и запрещенным