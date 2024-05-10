Простые петербуржцы несут цветы к месту падения автобуса с моста, где погибли семь человек

Жители Санкт-Петербурга, после того,как территория вокруг моста Поцелуев была открыта для свободного прохода, начали нести цветы туда, где сегодняшним днем автобус протаранив ограждение рухнул с пассажирами в реку Мойка.

Люди приходят почтить память. Кто-то кладет букеты, кто-то просто стоит. В настоящее время на месте трагедии находятся несколько десятков человек.

Напомним, инцидент произошел в районе часа дня в пятницу, 10 мая на Поцелуевом мосте в центре Санкт-Петербурга. Там автобус с 20 пассажирами протаранил ограждение моста и упал в реку Мойка. В результате произошедшего погибли семь человек.

В городском комитете по транспорту добавили, что виновником аварии, скорее всего, является водитель автобуса компании "Такси", которые не справился с управлением при выезде на Поцелуев мост с Большой Морской улицы. В настоящее время водитель задержан и доставлен в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Ранее мы писали, что водителем рокового автобуса в Питере оказался мигрант из Таджикистана, который вышел на рейс сонным.