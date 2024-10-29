Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз в адрес семьи Ильи Резника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с угрозами, направленными в адрес семьи Ильи Резника. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о проведении проверки по факту угроз, адресованных семье народного артиста РФ Ильи Резника.

Проверку начали после того, как его внук столкнулся с оскорблениями на национальной почве со стороны студентов образовательного учреждения, где учится юноша. Конфликт с однокурсниками начался уже давно, и длится он несколько месяцев.

Отец молодого человека рассказал, что его сын противостоял обидчикам, после чего семье начали поступать угрозы разного характера (начиная от нецензурной брани и заканчивая обещаниями личной расправы). Они не знали, что можно ожидать от студентов в дальнейшем, поэтому было решено обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

В СК России сообщили, что Александр Бастрыкин дал указание Андрею Стрижову, руководителю Главного следственного управления по Москве, провести проверку по данному инциденту и предоставить доклад.

Ранее Путин на год продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста.