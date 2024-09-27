Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве

По факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, приводится в Telegram-канале ведомства.

Минувшим днем в соцсетях появилась информация, что после вызова бригады скорой помощи к 24-летнему мигранту в одном из столичных районов, мужчина стал вести себя агрессивно. В ходе осмотра пациент беспричинно набросился на медиков, а после еще оказывал сопротивление пытавшимся его успокоить полицейским.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», - сказано в сообщении СК.

Следствие проведет проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ за хулиганство.

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