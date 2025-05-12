Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение «Бронзового солдата» в Таллине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать расследование по факту осквернения памятника Воину-освободителю в Таллине. Речь идет о монументе, посвящённом солдатам, которые освободили город от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Накануне в публикации эстонской Postimees со ссылкой на информацию от правоохранительных органов сообщалось, что на кладбище Сил обороны в Таллине были совершены акты вандализма. Неизвестные нанесли белой краской надписи на памятник «Бронзовому солдату». Также были оставлены надписи на эстонском языке по обе стороны от монумента.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением „Бронзового солдата“ — памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков… и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в Телеграм-канале СК России.

В Эстонии 9 мая не является официальным государственным праздником, но это не мешает многим жителям страны отмечать День Победы. Тысячи людей приносят цветы и венки к местам захоронения советских солдат, погибших во время войны. В столице Эстонии, Таллине, люди приходят с цветами на Военное кладбище, чтобы почтить память воинов-освободителей у памятника «Бронзовый солдат».

Ранее сообщалось, что в Одессе малолетние вандалы собрали, выкинули и растоптали все цветы у мемориала Неизвестному матросу. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.