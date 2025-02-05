Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года. Об этом сообщил РБК.

По его мнению, это мера необходима для «предотвращения алкоголизации молодежи». Этот запрет должен распространяться не только на крепкие напитки, но и на пиво и слабоалкогольные изделия, добавил он на расширенном заседании ведомства. На данный момент закон разрешает продажу алкоголя с 18 лет.

Кроме того, Бастрыкин предложил уменьшить возрастной порог для уголовной ответственности за наркоторговлю с 16 до 14 лет.

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