Бастрыкин решил заняться незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования по делу о возможных правонарушениях, совершенных мигрантами на Камчатке, как сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета.

По данным ИА «Камчатское время», местом проведения несанкционированных религиозных ритуалов было двухэтажное строение в городе Петропавловск-Камчатский, расположенное на проспекте Карла Маркса.

В Следственном комитете уточнили, что в социальных сетях появилась информация о месте для проведения религиозных церемоний, которое было организовано без необходимых разрешений.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

В Следственном управлении Следственного комитета по Камчатскому краю добавили, что по этому инциденту проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал районы в России, превратившиеся в самые настоящие мигрантские гетто.