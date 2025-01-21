Бастрыкин вмешался в историю с субсидиями для семьи таджиков из подмосковных Мытищ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет по делу о нарушении жилищных прав в Московской области. В городе Мытищи семье из Таджикистана выдали сертификат на получение субсидии для покупки жилья. Однако общественность выразила сомнения в законности этого решения, о чём сообщил официальный Телеграм-канал Следственного комитета.

В социальных сетях ранее появилась информация о вероятных нарушениях в процессе выдачи жилищных сертификатов на покупку недвижимости в Мытищинском городском округе Подмосковья.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В администрации города, в свою очередь, ранее сообщили, что никаких нарушений не обнаружено. Все члены семьи являются гражданами Российской Федерации. Глава семейства вместе с супругой воспитывают семерых детей, которые живут в однокомнатной квартире в городе Мытищи уже 14 лет.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о нападении иностранца на пару в Видном.