Бастрыкин вмешался в скандал со скрытым доходом россиянки в размере 168 рублей

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу жительницы Воронежа, которую обвиняют в сокрытии дохода. Речь идет о сумме в 168 рублей. Женщина, ранее заключившая социальный контракт как малоимущая, теперь рискует получить уголовный срок по статье о мошенничестве при получении выплат. Об этом пишет РИА Новости .

Женщина, признанная малоимущей, заключила социальный контракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц. В июне 2025 года срок контракта истек. Однако спустя полгода, в декабре, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Причина — женщина якобы скрывала свой доход. Сумма сокрытого дохода, по данным СМИ, составила всего 168 рублей в течение трех месяцев.

Дело получило неожиданный резонанс. Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя управления СК России по Воронежской области. Глава ведомства хочет лично ознакомиться с обстоятельствами, при которых сумма в 168 рублей привела к возбуждению уголовного дела по тяжкой статье.

На данный момент официальные комментарии от следствия по существу дела не поступали. Однако сам факт интереса первого лица ведомства говорит о том, что ситуацию сочли как минимум неоднозначной.

