Многодетную мать бросили в доме-развалине на четыре года

Многодетная мать из города Калтан в Кузбассе пожаловалась в СК РФ на нарушение жилищных прав. Женщина с четырьмя детьми вынуждена оставаться в доме, признанном аварийным еще в 2020 году. Чиновники предложили ей однокомнатную квартиру, от чего она отказалась, а обещанная компенсационная выплата так и не поступила. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку, пишет VSE42.Ru .

В СК сообщили о жалобе, поступившей от жительницы Калтана. Женщина, воспитывающая четырех детей, рассказала о возмутительной ситуации с жильем. Дом номер на улице Дзержинского, построенный в 1963 году, признали аварийным еще в 2020 году. Однако семья до сих пор вынуждена оставаться там, рискуя собственной безопасностью.

Как уточнили в СК, чиновники предлагали заявительнице однокомнатную квартиру. Женщина вынужденно отказалась от такого варианта — очевидно, что жилплощади подобного размера недостаточно для матери и четверых детей. В прошлом году семья согласилась на получение компенсационной выплаты, но, по данным следствия, деньги до сих пор не перечислены.

Сама мать утверждает, что обивает пороги различных инстанций, но не может достучаться до чиновников. Ответы либо не приходят, либо не решают проблему.

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрышин. Он поручил руководителю кузбасского управления СК Бэликто Базарову провести проверку и доложить о ее результатах, а также о принимаемых мерах. Теперь семья ожидает, что вмешательство из Москвы наконец сдвинет дело с мертвой точки.

