Бастрыкин вступился за пермскую сироту

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проведение проверки по заявлению 22-летней девушки-сироты из Пермского края, которая сообщила о нарушении своих жилищных прав. Об этом стало известно из сообщения в официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Выяснилось, что сироте долгое время не удавалось зарегистрироваться в качестве нуждающейся в жилье, поскольку у нее не было постоянной прописки в регионе. Девушка боится, что в июле этого года, когда ей исполнится 23 года, она может потерять право на получение жилья.

«В приемную председателя СК России «ВКонтакте» поступило обращение в интересах 22-летней сироты из Пермского края о нарушении ее жилищных прав. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Проверка находится в зоне внимания центрального аппарата Следственного комитета.

Денис Головкин, возглавляющий Следственное управление в Перми, должен предоставить информацию о промежуточных и итоговых результатах процессуальной проверки, заключили в СК.

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